Губернатор Воробьев рассказал о новых индустриальных парках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экономика — всему голова, поэтому в регионе развивается новое явление — индустриальные парки по системе Light Industrial. Бизнесмен фактически приходит на все готовое.

Глава региона объяснил, что принцип заключается в том, что предприниматель может арендовать 100 или 1000 кв. м, уже готовые для ведения бизнеса. При этом вся необходимая инфраструктура находится рядом.

«Мы открываем пять индустриальных парков. В этом году мы открываем „Титан“ и „Ключ“ в Дмитровском округе, „Титан“ — это Ленинский городской округ. Также завершаем до конца 2026 года строительство инфраструктуры „Импульса“ в Раменском и „Союза“ в Жуковском. „Вектор“ в Сергиевом Посаде мы откроем в конце 2027 года. И очень надеемся, что все эти индустриальные парки будут наполнены предприятиями, инвесторами», — заявил Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Глава региона отметил, что в Подмосковье нет нефти, газа, добычи цветных металлов, но есть малый и средний бизнес, которые дают 30% доходов бюджета и 30% экономики валового регионального продукта. От того, как развивается бизнес, напрямую зависит состояние Подмосковья.

«В том числе ЖКХ, про которое я говорил, любые другие инвестиции берутся, конечно, от экономической деятельности. Поэтому у нас существуют программы поддержки малого бизнеса, компенсации за новый станок, за новый завод, например, по инфраструктуре, за газ, подключение к сетям», — заключил губернатор.

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