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В Королеве начали остеклять павильоны перехода у станции Подлипки-Дачные

Строители приступили к остеклению башенных павильонов надземного пешеходного перехода у станции Подлипки-Дачные в Королеве. Готовность объекта составляет 42%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Надземный переход через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные в Королеве планируют достроить в I квартале 2027 года. Его общая строительная готовность составляет 42%.

«На строительной площадке специалисты выполняют остекление павильона со стороны улицы Коминтерна, монтаж железобетонных ступеней и бетонирование разворотных площадок второго павильона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно рабочие строят технические помещения, обустраивают водоотвод и монтируют архитектурное освещение. На площадке задействованы 38 рабочих и четыре единицы техники.

Полностью завершены устройство свайных фундаментов и опор, монтаж двух пролетных строений и переустройство кабельных линий РЖД. Готовность фундаментов лестничных сходов, лифтов и тамбуров достигла 85%.

Далее предусмотрены установка трех лифтов для маломобильных граждан, устройство внутреннего и архитектурного освещения, благоустройство прилегающей территории. Переход оборудуют антивандальным остеклением и противогололедным покрытием.

Сооружение длиной 83 метра соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный и обеспечит безопасное пересечение путей для более чем 100 тыс. жителей Королева.

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Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.