Россияне стали чаще заказывать скумбрию и креветки

В сентябре 2026 года покупатели «Самоката» заказывали скумбрию холодного копчения в 2,4 раза чаще, чем годом ранее, а замороженные креветки — на 88% чаще, сообщает Газета.ru .

Аналитики сервиса изучили заказы за сентябрь 2026 года и сравнили их с сентябрем 2025-го и августом текущего года. Копченую рыбу лососевых видов покупали на 32% чаще, чем в августе. Спрос на очищенные креветки за месяц вырос в 2,4 раза.

В мясной категории покупатели заказывали говяжьи ребра на 26% чаще, чем в августе. Спрос на мясные снеки вырос в 3,8 раза относительно сентября прошлого года. Мясные чипсы из птицы со вкусом кимчи за месяц стали покупать вдвое чаще.

Покупатели также чаще выбирали продукты, которые сокращают время готовки. Заказы охлажденных фаршированных полуфабрикатов из птицы выросли в 2,4 раза по сравнению с августом. Спрос на ленивые голубцы за тот же период увеличился в 3,4 раза.

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