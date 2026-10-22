Психолог объяснила, как отличить выгорание от карьерной скуки

Апатия на работе не всегда означает выгорание: причиной может быть карьерная скука. Различить эти состояния помогает реакция на новую сложную задачу, сообщает Газета.ru .

Психолог и консультант по персоналу Елена Алымова пояснила: оба состояния сопровождаются потерей мотивации, раздражением и снижением качества работы. Но выгорание возникает из-за хронического стресса: физическая и эмоциональная усталость сохраняется даже после отдыха, человеку трудно концентрироваться. При карьерной скуке энергия остается, но слишком простая и монотонная работа кажется бессмысленной.

«Показательный тест: представьте, что вам дали интересный сложный проект. При выгорании реакция — „нет сил, не хочу“. При карьерной скуке — „о, наконец-то, дайте мне это“. Если при мысли о новой задаче просыпается драйв — дело не в истощении, а в отсутствии развития», — объяснила Алымова.

По словам эксперта, дополнительные задачи ухудшат состояние человека с выгоранием, а отпуск не избавит от скуки: после возвращения проблема повторится. В первом случае нужно восстановление, во втором — новые задачи, расширение ответственности или освоение нового. Если компания не дает возможностей для роста, стоит рассмотреть смену работы.

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