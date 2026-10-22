Палундра: на Камчатке грузовик с дочерью и отцом ушел под воду при переходе реки

Жительница Камчатского края опубликовала в социальных сетях видеозаписи опасного инцидента. Грузовой автомобиль, в котором она с отцом переезжала реку, едва не ушел на дно.

На опубликованных кадрах запечатлено, как отец с дочерью попытались форсировать реку на автомобиле КамАЗ, однако мощный поток воды сбил транспортное средство с пути. Внутри кабины началась паника. Вода стремительно заполнила салон, поднявшись выше пола и педалей управления.

Испуганная девушка в слезах спросила у отца, тонут ли они, после чего мужчина скомандовал срочно выбираться наружу. Пассажирка призналась, что не умеет плавать и боится утонуть. Отец помог ей выбраться на крышу затопленной кабины прямо среди бушующих волн.

На втором видео показана развернувшаяся спасательная операция на побережье. Грузовик оказался глубоко погружен в воду у кромки берега, а вокруг него разбивались морские волны.

К терпящим бедствие людям подошли спасатели на надувной моторной лодке, а с суши застрявший транспорт пытались вытягивать тросами другие автомобили, включая УАЗ. Как отметила автор публикации в описании к ролику, инцидент завершился благополучно. Во время отлива грузовик удалось полностью вытянуть на берег, просушить, заменить технические жидкости и продолжить движение.

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