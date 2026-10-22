Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала ролик с Федором Достоевским, созданным с помощью искусственного интеллекта. Он станет постоянным политическим экспертом телеканала.

«Обещала — сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», — написала Симоньян в Telegram-канале.

В сгенерированном видео цифровой образ классика цитирует его «Дневник писателя». Речь идет о русских людях, которые перенимали европейские вкусы, и о том, как европейцы воспринимали их стремление стать частью общечеловеческой культуры.

Идея появилась после колонки главного редактора литературного журнала The Times Literary Supplement Мартина Айвенса для Bloomberg. Он предположил, что Достоевский, если бы жил в современное время, появлялся бы в эфире Russia Today. После этого Симоньян предложила команде RT создать ИИ-версию писателя.

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