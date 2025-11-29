Два человека пострадали при атаке беспилотников на Волгоград
Фото - © Медиасток.рф
В результате атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадали два человека, госпитализация им не понадобилась, сообщает пресс-служба администрации региона.
Как рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, утром в субботу силами ПВО отражена террористическая атака БПЛА. На улице Маршала Еременко в Волгограде дрон повредил склад стройматериалов.
Он уточнил, что еще были атакованы жилые дома по адресам: ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29. Там повреждены стекла квартир, пожарные ликвидируют локальные возгорания. В жилом доме (ул. Жолудева, 11А) повреждены стекла на 1-2 этажах из-за падения на прилегающей территории обломков дрона.
Губернатор дал поручения оперативным службам и муниципальным образованиям уточнить повреждения и ликвидировать последствия атаки БПЛА, привести в готовность пункты временного размещения для жителей.
Ранее дрон врезался в многоквартирный пятиэтажный дом в Волгограде, выгорели минимум две квартиры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.