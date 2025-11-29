Беспилотник врезался в жилую пятиэтажку в Волгограде

В Волгограде утром в субботу дрон врезался в многоквартирный пятиэтажный дом, выгорели минимум две квартиры, сообщает SHOT .

Местные жители рассказали, что атака БПЛА была в районе 7 часов утра в северной части города. Дрон врезался в фасад пятиэтажки, а затем в одной из квартир начался пожар.

Балконы в этом доме сильно пострадали от взрывной волны. В квартирах дома выбиты стекла. Кроме того, были повреждены припаркованные возле дома машины.

На фото с места атаки беспилотника видно, что балконы дома сильно покорежены, стекла в окнах выбиты, а рамы сломаны. Также закопчен фасад пятиэтажки.

Официальной информации о пострадавших результате этой атаки нет. На месте ЧП уже работают экстренные службы.

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над Россией уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа, из них один сбили над Волгоградской областью.

