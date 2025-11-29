103 беспилотника противника ликвидировали в РФ за ночь

Этой ночью над 11 регионами России и Азовским морем были сбиты 103 украинских дрона самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Аппараты перехвачены дежурными средствами ПВО.

26 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 20 — над Ростовской областью, 19 — над Крымом, по 11 — над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой областью, три — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем.

Ранее жители Волгограда рассказали, что слышали не менее восьми взрывов над городом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.