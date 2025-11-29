Системы ПВО уничтожают беспилотники над Волгоградом

сегодня в 07:27

Утром в субботу над Волгоградом гремят взрывы, ПВО уничтожает украинские дроны, сообщает SHOT .

Местные жители поделились, что насчитали не менее восьми взрывов. Их слышали в центре и на севере города. Атака БПЛА противника на Волгоград продолжается более часа.

Еще о взрывах рассказали жители города Волжский. По их словам, было ликвидировано несколько БПЛА.

Ранее Таганрог в Ростовской области подвергся массированной атаке дронов ВСУ. В городе локализовано восемь возгораний.

