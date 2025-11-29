Таганрог в Ростовской области подвергся массированной атаке ВСУ

сегодня в 05:57

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке», — отметила она.

По трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Службы экстренного реагирования ликвидируют последствия.

В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в домах Таганрога, которые пострадали от атак БПЛА, работают саперы (Итальянский переулок, 16, улица Свободы, 28), в городе ввели локальный режим ЧС.

