В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников

В домах Таганрога, которые пострадали от атак БПЛА, работают саперы (Итальянский переулок, 16, улица Свободы, 28), в городе ввели локальный режим ЧС, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Она уточнила, что в Таганроге создан оперативный штаб, также работает комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки. Специалисты с 8 часов вторника проводят поквартирный обход в поврежденных домах, чтобы определить ущерб и назначить выплат пострадавшим.

«В результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений», — написала мэр в своем Telegram-канале.

Как добавила Камбулова, в результате атаки погибли три мирных жителя, пострадали шестеро. Раненые находятся в местной больнице.

По ее словам, если горожанам нужно пройти или проехать рядом с адресами, где работают саперы, то власти рекомендуют соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям.

