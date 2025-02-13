Дрон пробил крышу завода «Стальнофф» во время массированной атаки на Липецк

В Липецке беспилотник атаковал новый цех металлургического завода «Стальнофф». Сотрудники нашли дыру в крыше комбината после ночного налета БПЛА, сообщает Gorod48.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Дрон также разбил окна на крыше цеха. На заводе заявили, что в результате атаки БПЛА никто из сотрудников не пострадал. Сейчас на месте инцидента работают специалисты по разминированию.

«Крыша нового цеха предприятия пробита, а обломки разбросало», — сообщили в пресс-службе.

Работники завода рассказали журналистам, что атакованный цех № 4 фактически еще не запущен в работу, хотя официально введен в эксплуатацию после его недавнего строительства. В последнее время в пустом цехе велись ремонтные работы.

По словам сотрудников, они слышали ночной грохот на территории предприятия, но не обратили на него внимания. Утром работники увидели дыру в потолке и узнали о прошедшем налете БПЛА.

Из-за массированного налета беспилотников на Липецк пострадала сотрудница местной станции аэрации. В нескольких районах города также пропадало электричество из-за атаки дронов.