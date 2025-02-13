Несколько районов Липецка остались без электричества из-за налета БПЛА
В нескольких районах Липецка произошло отключение электричества из-за налета беспилотников, на данный момент идет переподключение, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
«В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей», — отметил он.
Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников, работает система ПВО.
Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в Липецке и округе объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.