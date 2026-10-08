Школьники Балашихи помогли уточнить карту Озерного лесопарка в походе

Школьники Балашихи вместе с родителями и турклубом «Пехорка» отправились в поход по Озерному лесопарку. Участники выполнили задания на ориентирование и помогли уточнить карту территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники Балашихи и их родители в составе турклуба «Пехорка» исследовали Озерный лесопарк. Во время похода они проверили навыки определения своего местоположения, выполнили задания на ориентирование и внесли вклад в уточнение карты территории. Участники также научились варить компот из ягод в походных условиях.

«В этом году турклуб разрабатывает проект по актуализации карты Озерного лесопарка. Этот поход не стал исключением: все участники вовлечены в процесс, это очень интересно», — рассказала руководитель турклуба Ольга Трунина.

Такие походы организуют во время школьных каникул и в завершение сезона. Они помогают освоить ориентирование, пообщаться с единомышленниками, завести новые знакомства и открыть интересные места Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.