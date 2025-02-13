сегодня в 05:45

При падении обломков БПЛА в Липецке пострадала сотрудница станции аэрации

Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падении обломков беспилотника работа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале .

«Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — отметил он.

По словам губернатора, работа станции аэрации не нарушена.

Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников, работает система ПВО.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в Липецке и округе объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.