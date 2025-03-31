«Дорогу смерти» в курском приграничье сняли на видео

В Сети появилось видео дороги в Курской области, где шли бои с ВСУ

Кадры с «дороги смерти», которая расположена в Суджанском районе Курской области, появились в Сети. Их публикует Telegram-канал Military Theme Z.

Дорога связывает Гоголевку и Рубанщину. Когда-то сюда вторглись ВСУ, но российские военные смогли освободить населенные пункты.

На опубликованных кадрах видно, что местность буквально завалена уничтоженной техникой противника. На дороге стоят пораженные бронемашины, танки и другая техника ВСУ. Также на кадрах запечатлены уничтоженные гражданские автомобили.

Об освобождении Рубанщины стало известно 15 марта. Гоголевку ВС РФ взяли под контроль 28 марта.

Ранее военкор и глава проекта WarGonzo Семен Пегов заявил, что до полного освобождения Курской области осталось занять три населенных пункта. Это села Горналь, Гуево и Олешня.