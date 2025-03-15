сегодня в 13:34

ВС РФ освободили от ВСУ еще два населенных пункта в Курской области

Подразделения «Северной» группировки войск в ходе мощного наступления освободили от ВСУ населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие нанесли огневое поражение формированиям механизированной, двум десантно-штурмовым бригадам, двум бригадам территориальной обороны и штурмовому полку противника вблизи населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

В оборонном ведомстве добавили, что бойцы ВС РФ продолжают разгром украинских вооруженных формирований в курском приграничье.

Ранее стало известно, что силовики и военная полиция вычисляют и задерживают бойцов ВСУ, которые ради спасения жизни переодеваются в российских военнослужащих и мирных жителей в Курской области.