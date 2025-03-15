сегодня в 12:55

Бойцы ВСУ пытаются спастись в Курской области, переодевшись в форму ВС РФ

Силовики и военная полиция вычисляют и задерживают бойцов ВСУ, которые ради спасения жизни переодеваются в российских военнослужащих и мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС .

«Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских», — заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что в обнаружении неонацистов активно помогают местные жители, сообщая о подозрительных личностях российским военнослужащим.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские инженерные войска приступили к разминированию приграничных территорий Курской области, которые были освобождены от ВСУ в ходе масштабного наступления.