Российские инженерные войска приступили к разминированию приграничных территорий Курской области, которые были освобождены от ВСУ в ходе масштабного наступления, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе выполнения задач по разминированию применяются современные средства инженерного вооружения», — говорится в сообщении.

Для разминирования территорий в курском приграничье развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии.

Саперам предстоит большой объем работы, так как ВСУ использовали различные боеприпасы, включая иностранного производства, поставляемые странами НАТО. Также были найдены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, такие как кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», представляющие опасность для мирного населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении киевской операции в Курской области в связи с выполнением поставленных задач. Он назвал сложной ситуацию для ВСУ в российском регионе.