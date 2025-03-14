Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении киевской операции в Курской области в связи с выполнением поставленных задач, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

«Ситуация (в Курской области-ред.) сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все цели Киева на территории российского региона выполнены. После вторжения в Курскую область снизилось давление на ВСУ на харьковском направлении. Затем Россия начала забирать часть своих сил с восточного направления фронта.

Зеленский предположил, что в настоящее время обстановка на покровском направлении стабильная, и российским военнослужащим будет весьма затруднительно вновь предпринять попытку освобождения Покровска.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил Киеву приказать украинским военнослужащим на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. В таком случае им гарантированно сохранят жизнь.