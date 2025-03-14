Путин призвал Киев дать приказ бойцам ВСУ в Курской области сдаться в плен

Российский президент Владимир Путин предложил Киеву приказать украинским военным на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. В таком случае им гарантированно сохранят жизнь.

Президент выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. По его словам, украинские боевики — террористы, но РФ с пониманием относится к призыву президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных

«В случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение», — заявил Путин.

Ранее Трамп заявил, что попросил Путина пощадить окруженных украинских военных в Курской области. Также Трамп заявил о высоких шансах разрешения конфликта на Украине.