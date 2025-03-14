Путин призвал Киев дать приказ бойцам ВСУ в Курской области сдаться в плен
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Российский президент Владимир Путин предложил Киеву приказать украинским военным на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. В таком случае им гарантированно сохранят жизнь.
Президент выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. По его словам, украинские боевики — террористы, но РФ с пониманием относится к призыву президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных
«В случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение», — заявил Путин.
Ранее Трамп заявил, что попросил Путина пощадить окруженных украинских военных в Курской области. Также Трамп заявил о высоких шансах разрешения конфликта на Украине.