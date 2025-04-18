Дональд Трамп остановил военную помощь Украине

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Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США полностью останавливают военную помощь для Украины. Об этом пишет РИА Новости .

Глава Штатов сказал, что Вашингтон больше не будет оказывать военную помощь Киеву. Такое решение Трамп принял 18 апреля.

Ранее США уже приостанавливали поставки военной помощи Украине. Соответствующую информацию Пентагон подтверждал в марте 2025 года.

Позднее Белый дом прокомментировал ситуацию, отметив, что приостановка военной помощи нужна была для ее пересмотра.