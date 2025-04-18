Дональд Трамп остановил военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США полностью останавливают военную помощь для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Штатов сказал, что Вашингтон больше не будет оказывать военную помощь Киеву. Такое решение Трамп принял 18 апреля.
Ранее США уже приостанавливали поставки военной помощи Украине. Соответствующую информацию Пентагон подтверждал в марте 2025 года.
Позднее Белый дом прокомментировал ситуацию, отметив, что приостановка военной помощи нужна была для ее пересмотра.