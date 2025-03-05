Белый дом назвал причину, зачем приостановил военную помощь для Украины

После скандальной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, Вашингтон заявил, что приостанавливает военную помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ). 5 марта в Белом доме назвали точную причину, что решили пойти на такой шаг для пересмотра пакета помощи, сообщает РИА Новости .

«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они (США — ред.) приостановили или пересматривают финансирование Украины. <…> Это пауза для пересмотра», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге с журналистами.

Также Левитт сообщила, что США и Украина продолжают диалог в режиме реального времени относительно сделки по редкоземельным металлам, которую должны были подписать еще 28 февраля, но отметили из-за перепалки в Белом доме.

Ранее сообщалось, что после скандала в Белом доме Зеленский улетел в Лондон. Позднее Великобритания и Франция пять дней уговаривали его помириться с Трампом.