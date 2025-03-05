Макрон и Стармер почти неделю уговаривали Зеленского помириться с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Ким Стармер потратили пять дней на то, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского поменять отношение к главе США Дональду Трампу после перепалки, которая случилась в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома после того, как их позиции не совпали по вопросу украинского кризиса. Американский президент заявил, что хочет добиться в кратчайшие сроки прекращения огня в вооруженном конфликте с Россией, а украинский лидер в ответ сказал, что никогда на это не согласится. В итоге главы двух стран поссорились, и сделка по редкоземельным металлам отменилась.

После этого Зеленский улетел в Британию. Позднее пообщался с главой Франции. И Макрон, и Стармер пять дней уговаривали украинского президента изменить мнение, поменять подход в контакте с Трампом, но потом пришли к выводу, что обеим сторонам нужно время, чтобы остыть.

«Но это стало началом пяти дней подталкивания и советов от Стармера и французского президента Эммануэля Макрона, которые оба говорили Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход к Трампу», — говорится в материале зарубежного СМИ.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон и Киев начали обсуждать вопрос завершения украинского конфликта. Стороны выбирают дату, время, место и тех, кто будет входить в команду по мирному урегулированию.