Уолтц: Вашингтон и Киев обсуждают дату переговоров по урегулированию конфликта

Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон и Киев хотят назначить ​дату, место и команду для переговоров по завершению украинского конфликта, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

По словам Уолтца, США возобновят помощь Украине, если будет прогресс в переговорах по урегулированию кризиса. Представитель Белого дома также заявил о необходимости «мер по укреплению доверия».

Уолтц положительно оценил слова украинского президента Владимира Зеленского, который выразил сожаление по поводу перепалки со своим американским коллегой Дональдом Трампом и заявил о готовности работать над переговорами.

По словам Уолтца, стороны уже осуждают дату, место и команду по переговорам. Он добавил, что приостановка помощи Украине стала предупреждением о последствиях, с которыми Киев столкнется, если не будет сотрудничать с Трампом по урегулированию конфликта.