Белый дом: США могут возобновить помощь Киеву при успехах в переговорах

США допускают возможность возобновления военной помощи Киеву, если добьются от Украины успехов по переговорам. Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По его словам, президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Киеву, если возникнут хоть какие-то подвижки в решении украинского вопроса.

В частности, по словам Уолтца, должны быть предоставлены «некоторые меры по укреплению доверия». В случае успеха в переговорах, по словам представителя Белого дома, Вашингтон может снова начать помогать Украине.

Ранее США приостановили военную помощь Украине по указу Трампа. Американский президент заявил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса надо опираться в первую очередь на дипломатические усилия.