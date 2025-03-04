Вашингтон остановил военную помощь Украине 4 марта в 4:30 по московскому времени
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Поставки военной помощи Украине со стороны США были приостановлены Вашингтоном 4 марта в 4:30 по московскому времени. Такое решение принял президент США Дональд Трамп, сообщает «Царьград».
Информацию об этом распространило агентство Reuters.
Это произошло по решению рампа, который также предложил союзникам уделить больше внимания установлению мира в регионе и сосредоточиться на дипломатических усилиях в этом направлении.
Ранее представитель администрации президента сообщал о решении Трампа приостановить военную помощь Киеву.