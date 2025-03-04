Вашингтон остановил военную помощь Украине 4 марта в 4:30 по московскому времени

Поставки военной помощи Украине со стороны США были приостановлены Вашингтоном 4 марта в 4:30 по московскому времени. Такое решение принял президент США Дональд Трамп, сообщает «Царьград» .

Информацию об этом распространило агентство Reuters.

Это произошло по решению рампа, который также предложил союзникам уделить больше внимания установлению мира в регионе и сосредоточиться на дипломатических усилиях в этом направлении.

Ранее представитель администрации президента сообщал о решении Трампа приостановить военную помощь Киеву.