В Пентагоне подтвердили приостановку поставок оружия Украине

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В Пентагоне заявили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск вторника, сообщает РИА Новости .

«В 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — сказал он.

По его словам, это касается и оружия, которое находилось в пути на Украину.

После скандальной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, Вашингтон заявил, что приостанавливает военную помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 марта в Белом доме назвали точную причину, что решили пойти на такой шаг для пересмотра пакета помощи.

На территории Украины перестали работать системы оповещения о воздушной атаке, а также перестали поступать целеуказания для американских ракетных установок HIMARS по причине их отключения со стороны США.