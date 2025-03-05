США лишили Украину систем оповещения об атаках и целеуказаний для HIMARS

На территории Украины перестали работать системы оповещения о воздушной атаке, а также перестали поступать целеуказания для американских ракетных установок HIMARS по причине их отключения со стороны США. Такое заявление в соцсети Х сделал журналист издания The Economist Оливер Кэролл, пишет Baza .

«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого были отключены данные о нацеливании для HIMARS. Украина также перестала получать информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. Трамп хотел услышать „спасибо“. Мы напишем это на могилах погибших украинцев», — написал Кэролл.

По информации Bloomberg, союзники США не были поставлены в известность о решении Вашингтона остановить разведывательный обмен с украинской стороной. Такому заявлению предшествовал репортаж Sky News, в котором говорилось о полном прекращении передачи американской разведывательной информации Украине.

США заявили о приостановке военной помощи Киеву 4 марта. Позднее появилась информация, что поставки могут возобновиться, но после подписания сделки по редкоземельным металлам, которая сорвалась 28 февраля из-за перепалки в Белом доме.