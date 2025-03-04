США приостановили всю военную помощь Украине до изменения позиции Киева по мирным переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам», — указано в материале телеканала со ссылкой на источник в Белом доме.

Речь идет обо всех поставках оружия на Украину, в том числе уже находящегося в пути или на складах в Польше, сказано в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что это пока «пауза» в поставках.

Ранее сообщалось о планах американской администрации отменить военные поставки на Украину. В Вашингтоне также заявляли о прекращении обучения украинских военных и пилотов.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что тот, кто мешает мирным переговорам по ситуации на Украине, «долго не задержится».