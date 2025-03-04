WP: Трамп прекратит оказывать военную помощь Украине

Окружение президента США Дональда Трампа готовит решение по прекращению военной помощи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post.

«Рассматривается не только прекращение поставок военного оборудования, но и сокращение обмена разведывательной информацией», — говорится в статье.

Неназванный источник в команде Трампа также утверждает о прекращении обучения украинских солдат и летчиков.

Ранее Трамп заявил, что тем, кто помешает установлению мира на Украине «задержится не надолго». Так американский лидер прокомментировал слова Зеленского, что мира на Украине не будет еще долго.