Трамп посоветовал не мешать заключению сделки с Украиной

Трамп: кто мешает сделке по Украине, может не остаться надолго
Политика

Тот, кто мешает сделке по Украине, может не задержаться надолго, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

РФ стремится к сделке по Украине, а тот, кто не хочет такого урегулирования, может и не задержаться надолго», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что сделка по освоению ресурсов Украины, но Зеленскому надо продемонстрировать уважение Вашингтону за усилия к мирному урегулированию

«Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия на Украине будут идти еще годы», указал глава Белого дома.

Ранее Зеленский заявил, что мира на Украине не будет долгие годы.