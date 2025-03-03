Трамп посоветовал не мешать заключению сделки с Украиной

Трамп: кто мешает сделке по Украине, может не остаться надолго

Тот, кто мешает сделке по Украине, может не задержаться надолго, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС .

РФ стремится к сделке по Украине, а тот, кто не хочет такого урегулирования, может и не задержаться надолго», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что сделка по освоению ресурсов Украины, но Зеленскому надо продемонстрировать уважение Вашингтону за усилия к мирному урегулированию

«Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия на Украине будут идти еще годы», указал глава Белого дома.

Ранее Зеленский заявил, что мира на Украине не будет долгие годы.