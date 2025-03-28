До 10 взрывов раздалось над Энгельсом и Саратовом из-за украинских беспилотников

В пятницу ранним утром до 10 взрывов прогремело в небе над Саратовом и Энгельсом. Средства противовоздушной обороны уничтожали украинские беспилотники, сообщает SHOT .

Местные жители услышали от 8 до 10 взрывов над этими городами. Беспилотники противника сбивали над Волгой. Пока данных о наличии пострадавших и разрушений нет.

Предварительно, украинские беспилотники могли попытаться нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Энгельсе. БПЛА летели в его сторону.

Помимо этого, взрывы были слышны в Саратове и Балакове. Саратовский аэропорт даже временно ограничивал прием и отправку рейсов.