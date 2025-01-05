Der Spiegel: РФ вернулась к утраченным с начала СВО позициям

Российские военные вернулись к утраченным с начала спецоперации позициям, сейчас ВС РФ ближе к почти полному контролю над ЛНР и ДРН, сообщает Life.ru .

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, армия России поменяла тактику в боях за Покровск (ранее назывался Красноармейск). Сейчас бойцы ВС РФ не используют прямые атаки на город, а вместо этого идут в обход на юге.

Ранее экс-командир 53 бригады ВСУ Анатолий Козел рассказал, что у России хватит ресурсов, чтобы взять под контроль четыре города: Днепр, Херсон, Харьков и Запорожье. Данные населенные пункты ВСУ следует готовить к обороне.

Также в январе ирландский журналист Чей Боуз отметил, что армия президента Украины Владимира Зеленского истощена. Около 200 тыс. человек дезертировали из войск.