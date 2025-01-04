Армия украинского президента Владимира Зеленского истощена. Около 200 тыс. человек дезертировали из вооруженных сил диктатора, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, сообщает РИА Новости .

«Немыслимый миллион человек погиб», — добавил мужчина.

Людей в ВСУ мобилизуют с улиц. В ближайшее время 18-летних украинцев могут начать отправлять умирать за председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, и действующего президента США Джо Байдена, отметил Боуз.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сказал, что Зеленский мог признаться в сложностях в стабилизации ситуации в зоне СВО для подготовки общества к снижению призывного возраста до 18 лет.