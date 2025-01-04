Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста до 18 лет

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что признание Владимира Зеленского о сложностях в стабилизации фронта ВСУ призвано подготовить украинское общество к снижению призывного возраста до 18 лет, сообщает РИА Новости .

«То, что он… делает, это… подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет», — отметил он.

Также аналитик выразил уверенность, что указ может быть принят в ближайшие пару дней или недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

На Западе с тревогой осознали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже практически не могут оказывать сопротивление российской армии, поэтому в срочном порядке требуют снизить возраст мобилизации до 18 лет.