Экс-комбриг ВСУ Козел: у РФ есть ресурсы для взятия Днепра, Харькова и Запорожья

У РФ хватит ресурсов, чтобы взять под контроль Днепр, Херсон, Харьков и Запорожье. Все эти города ВСУ нужно готовить к обороне, заявил бывший командир 53 бригады ВСУ Анатолий Козел, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

После установления контроля над Покровском российские войска выйдут напрямую на Днепропетровскую область. Из нее можно атаковать по основным трассам. Поэтому Днепр, Запорожье и Херсон нужно готовить к обороне, считает комбриг противника.

Генералы ВСУ уничтожили элитный потенциал украинцев, которые пришли в армию. Мотивированный мобилизованный ресурс в количестве пяти млн человек был растрачен в 2022 году и начале 2023.

Теперь в украинских войсках находятся в основном «бусифицированные» солдаты. Они сдаются в плен, дезертируют или не возвращаются с поля боя, отметил военный.

«Если ничего не изменится — киевский режим продолжит тактически терять территории», — добавил Козел.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что армия украинского президента Владимира Зеленского истощена. Почти 200 тыс. человек дезертировали из ВСУ.