Комбриг 53 бригады ВСУ раскрыл города, которые Россия освободит следующими
У РФ хватит ресурсов, чтобы взять под контроль Днепр, Херсон, Харьков и Запорожье. Все эти города ВСУ нужно готовить к обороне, заявил бывший командир 53 бригады ВСУ Анатолий Козел, сообщают «Военкоры Русской Весны».
После установления контроля над Покровском российские войска выйдут напрямую на Днепропетровскую область. Из нее можно атаковать по основным трассам. Поэтому Днепр, Запорожье и Херсон нужно готовить к обороне, считает комбриг противника.
Генералы ВСУ уничтожили элитный потенциал украинцев, которые пришли в армию. Мотивированный мобилизованный ресурс в количестве пяти млн человек был растрачен в 2022 году и начале 2023.
Теперь в украинских войсках находятся в основном «бусифицированные» солдаты. Они сдаются в плен, дезертируют или не возвращаются с поля боя, отметил военный.
«Если ничего не изменится — киевский режим продолжит тактически терять территории», — добавил Козел.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что армия украинского президента Владимира Зеленского истощена. Почти 200 тыс. человек дезертировали из ВСУ.