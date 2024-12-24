Американский предприниматель Илон Маск мог бы доставить Владимира Зеленского на Марс, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Таким образом он прокомментировал слова Зеленского, который попросил проверить премьер-министра Словакии Роберта

Фицо после его визита в Москву.

По его словам, Зеленский явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В этой связи он отметил, что может следует рассмотреть вопрос назначения главы киевского режима «наместником на Марсе».

Зеленский призвал словацкие спецслужбы проверить Фицо на предмет связей с РФ. Россия могла дать Словакии скидки на энергоресурсы, но не просто так — европейская страна якобы за это «поступилась суверенитетом».

Путин провел встречу с Фицо в Москве 22 декабря. Политики обсуждали отношения двух государств, а также энергетические вопросы и проблемы с поставкой энергоресурсов. Поднимался вопрос и украинского конфликта.