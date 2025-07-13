«Где ваш муж?»: Полину Диброву подозревают в разладе со звездным супругом

В середине апреля текущего года жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, сообщила своим подписчикам о печальном событии, однако она не стала раскрывать подробности произошедшего. Многие пользователи Сети предположили, что речь идет о звездном супруге, сообщает «СтаХит» .

«Я так ждала эту поездку в Индию, просто невероятно ее ждала. Хотела отдохнуть, расслабиться, потому что действительно устала от происходящего в Москве, от постоянный передвижений. <…> Прямо перед самым вылетом случилось невероятное потрясение в моей жизни», — писала 36-летняя Диброва в личном блоге.

Позднее Полина отправилась на отдых в Индию, которая, по ее словам, сильно помогла женщине пережить сложный этап в жизни. Она отметила, что нужно быть готовым к разным сюрпризам и поблагодарила жизнь за опыт.

В последнее время супруга Дмитрия Диброва публикует в соцсетях фото без мужа. Поклонники неоднократно спрашивают Полину о Дмитрии, однако на эти вопросы она не отвечает.

Дмитрий и Полина Дибровы поженились в марте 2009 года. В браке у пары родились трое сыновей. Возможно, что у Дибровых все хорошо, и просто каждый погружен в работу. Полина, к примеру, занимается элитным женским клубом, с которым часто путешествует по России и за границей.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова начала собирать полные залы школьников и студентов. График корпоративов новой любимицы подростков расписан почти на все лето.