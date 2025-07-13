Бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture заявил, что желание главы киевского режима легализовать на Украине порнографию свидетельствует о моральном упадке и полном отчаянии руководства страны.

«Эта мера — не только прямая атака на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянная попытка собрать средства на поддержание разваливающегося государства», — считает Лейрос.

Он подчеркнул, что рынок порнографии всегда способствовал насилию, торговле людьми и социальному разложению. Принятое украинским лидером решение говорит об отказе его «провальной администрации» от достоинства и государственного суверенитета, а также о следовании иностранным интересам под давлением Запада.

Аналитик добавил, что в то время как украинская молодежь продолжает гибнуть на фронте, становясь жертвами бессмысленного и заведомо проигрышного конфликта, правительство ищет новые способы пополнения бюджета. Одним из таких способов становится легализация порнографии в стране.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Киев с тревогой ждет «большого заявления» президента США Дональда Трампа о России. Власти Украины не понимают, какое у него будет содержание.