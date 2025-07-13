Bild: на Украине с тревогой ждут заявления Трампа по поводу России

По информации немецкого издания Bild, Киев с тревогой ждет «большого заявления» президента США Дональда Трампа о России. На Украине не понимают, какое у него будет содержание, сообщает РИА Новости .

По мнению немецких журналистов, самый важный вопрос для Украины и Европы — готов ли Трамп вводить совместные санкции против РФ. При этом избиратели разобщены. Многие не хотят экономических последствий, которые также могут отразиться на США.

Трамп сообщил, что 14 июля сделает некое важное заявление касательно России, однако он не раскрыл его сути. Американский лидер также подчеркивал, что вопрос введения жестких антироссийских санкций полностью зависит только от его решения.

Ранее в газете The New York Times отметили, что президент России Владимир Путин был готов к тому, что Трамп может в итоге ввести новые санкции против РФ. В материале утверждается, что Путин доволен своим взаимодействием с президентом США в этом году.