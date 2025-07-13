Бутылкой в висок: мужчину убили в массовой драке на Дне города Ленска в Якутии

Мужчину убили ударом бутылки по голове на празднике в Якутии

Мужчину убили в ходе массовой драки на Дне города Ленска в Республике Якутия. В настоящее выясняется, кто нанес роковой удар, сообщает SHOT .

Инцидент произошел прошедшей ночью возле ресторана Nord Way. Как рассказали очевидцы, между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку один на один. Затем ситуация еще больше накалилась, поэтому драка переросла в массовую.

На опубликованных кадрах видно, как в ходе массовой драки мужчины жестоко избивают друг друга, нанося удары ногами, руками и найденными на улице предметами. В стороне стоят девушки, которые смеются, наблюдая за происходящим.

В ходе драки одного из зачинщиков ударили бутылкой в висок, отчего 45-летний мужчина скончался на месте. По словам очевидцев, в настоящее время правоохранители выясняют, кто нанес смертельный удар.