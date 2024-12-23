Зеленский потребовал спецслужбы Словакии проверить Фицо после встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его российский коллега Владимир Путин мог предоставить скидки на энергоресурсы. За них европейская страна якобы «заплатит теневыми схемами», сообщает РБК .

Зеленский призвал словацкие спецслужбы проверить Фицо на предмет связей с РФ. Россия могла дать Словакии скидки на энергоресурсы, но не просто так — европейская страна якобы за это «поступилась суверенитетом».

«Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — считает Зеленский.

Путин провел встречу с Фицо в Москве 22 декабря. Политики обсуждали отношения двух государств, а также энергетические вопросы и проблемы с поставкой энергоресурсов. Поднимался вопрос и украинского конфликта.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна сказал, что приезд в РФ Фицо спровоцирован попыткой Зеленского помешать продаже газа из России в ЕС через территорию Украины.