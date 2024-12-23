Зеленский потребовал спецслужбы Словакии проверить Фицо после встречи с Путиным
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его российский коллега Владимир Путин мог предоставить скидки на энергоресурсы. За них европейская страна якобы «заплатит теневыми схемами», сообщает РБК.
Зеленский призвал словацкие спецслужбы проверить Фицо на предмет связей с РФ. Россия могла дать Словакии скидки на энергоресурсы, но не просто так — европейская страна якобы за это «поступилась суверенитетом».
«Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — считает Зеленский.
Путин провел встречу с Фицо в Москве 22 декабря. Политики обсуждали отношения двух государств, а также энергетические вопросы и проблемы с поставкой энергоресурсов. Поднимался вопрос и украинского конфликта.
Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна сказал, что приезд в РФ Фицо спровоцирован попыткой Зеленского помешать продаже газа из России в ЕС через территорию Украины.