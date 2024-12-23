МИД Польши: визит Фицо в РФ вызван заявлением Зеленского по транзиту газа

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что визит в Россию премьера Словакии Роберта Фицо вызван сопротивлением Владимира Зеленского транзиту российского газа через Украину, сообщает РИА «Новости» .

«Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья — газа и нефти», — отметил он.

По его словам, несмотря на непростые отношения России и Польши, он не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит российского газа через свою страну, между государствами может разгореться серьезный конфликт.