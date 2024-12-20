Словакия грозит Украине проблемами из-за отказа от транзита российского газа
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит российского газа через свою страну, между государствами может разгореться серьезный конфликт, сообщает «Интерфакс».
«Если Зеленский не пустит наш газ, может начаться серьезный конфликт», — написал Фицо в социальных сетях.
Словакия объединила компании газовой отрасли не только своей, но и соседних стран, в том числе Италии, Венгрии и Австрии. Совместными усилиями они поддерживают идею продолжения транзита российского газа через Украину.
Ранее Фицо заявил, что Зеленский отвергает любую возможность прекращения огня на Украине, хотя Киев проигрывает в конфликте. По его словам, стороны необходимо подталкивать к переговорам.