Словакия грозит Украине проблемами из-за отказа от транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не разрешит транзит российского газа через свою страну, между государствами может разгореться серьезный конфликт, сообщает «Интерфакс» .

«Если Зеленский не пустит наш газ, может начаться серьезный конфликт», — написал Фицо в социальных сетях.

Словакия объединила компании газовой отрасли не только своей, но и соседних стран, в том числе Италии, Венгрии и Австрии. Совместными усилиями они поддерживают идею продолжения транзита российского газа через Украину.

Ранее Фицо заявил, что Зеленский отвергает любую возможность прекращения огня на Украине, хотя Киев проигрывает в конфликте. По его словам, стороны необходимо подталкивать к переговорам.