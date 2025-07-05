Бусаргин: в Энгельсе при атаках БПЛА повреждены 25 квартир и десяток машин

После атаки вражеских беспилотников в Энгельсе повреждены 25 квартир и более десятка автомобилей. Жителям домов и владельцам машин окажут всю необходимую помощь, сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

На данный момент населению ничего не угрожает. На месте падения БПЛА находятся профильные службы, специалисты оценивают ущерб. Средства для помощи власти выделят из резервного фонда, этот механизм уже отработан.

«Главе района Максиму Леонову поручено организовать работу горячей линии, куда смогут обратиться жители по всем вопросам. Устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время», — написал Бусаргин.

В результате ночной атаки беспилотников в Саратовской области зафиксированы повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Как сообщают местные власти, обошлось без жертв. Также ВСУ атаковали Чебоксары, Запорожскую, Ростовскую и Ленинградскую области.