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Офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь рассказал, что в освобожденном селе Горналь Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили значительное количество натовского стрелкового оружия, используемого ВСУ, сообщает РИА Новости .

«В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО», — рассказал он.

Также российские военные захватили бесшумные польские минометы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы натовского производства.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России об освобождении Курской области. Путин в свою очередь поблагодарил солдат КНДР за помощь в освобождении региона от ВСУ.