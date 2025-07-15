Два пенсионера и их внук погибли в Подмосковье из-за паров краски в подвале

Вечером 14 июля в подмосковной деревне Полуэктово на улице Речной произошла трагедия. Там погибли супружеская пара пенсионеров и их 15-летний внук. Предварительно, родственники могли отравиться парами краски и растворителя в подвале дома, сообщает прокуратура Московской области .

Известно, что тревогу забили родители 15-летнего юноши, которые не могли связаться ни с ним, ни с его дедушкой и бабушкой. Они позвонили соседям и попросили проверить дом. В итоге именно сосед нашел тела погибших, пишет Baza.

По данным следствия, тела 77-летнего мужчины, 74-летней женщины и их 15-летнего внука нашли в подвале дома, где те проводили ремонтные работы. На телах погибших не было следов насильственной смерти. Следователи считают, что семья отравилась испарениями мастики, которую использовали при ремонте подвала.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура города Руза следит за расследованием и проверяет все обстоятельства гибели людей.