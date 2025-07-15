Лицей № 3 Домодедова стал одним из лидеров среди школ Подмосковья по итогам ЕГЭ

Домодедовский лицей № 3 вошел в топ-3 школ Московской области по количеству стобалльников — сразу 8 человек. Причем 5 из них подготовила учительница химии Надежда Разинькина. Это по-настоящему уникальный результат — один из лучших в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эти цифры — не просто статистика. Это результат сильной и слаженной работы: умные, мотивированные ребята + талантливые педагоги + стабильно результативная система образования», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Илья Дмитриев, один из стобальников, признается, что на экзамене чувствовал уверенность, которую приобрел благодаря усердной учебе. По его словам, секрет успеха заключается в плановой нагрузке и в распределении своего времени между всеми экзаменами.

Еще один выпускник-стобальник — Этирам. К экзаменам готовился основательно: курсы, дополнительные уроки в школе, занятия дома.

«Любовь к химии у меня началась с восьмого класса. Тогда я её выбрал, точнее заприметил, как предмет, который я буду сдавать в девятом классе на ОГЭ. Уже после сдачи ОГЭ я был уверен, что буду сдавать этот предмет и на ЕГЭ», — Этирам Ахмедов.

Успехи ребят — результат постоянной работы, дисциплины и, конечно, поддержки педагогов. Главным наставником для выпускников стала Надежда Разинькова. Эти ученики не первые её стобальники. Уверена, все эти достижения — результат совместных усилий. Создать единую команду — основа успеха.

«Честно, я плакала — такой результат. Такая радость, я не знаю даже, с чем сравнить, когда твои дети показывают такой высокий результат, то есть выше уже действительно некуда. Молодцы, молодцы», — делится Надежда Разинькова.

Многие из ребят хотят связать свою будущую профессию с медициной.

В этом году в Домодедово 17 учеников достигли впечатляющего результата. Помимо химии, 100 баллов набрали и ученики других школ по географии, русскому и английскому языкам, а впервые и по информатике. И с каждым годом число успешных ребят только увеличивается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.